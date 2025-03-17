Десятки иностранцев задержаны в Саудовской Аравии за «аморальные действия»

В Саудовской Аравии задержали более 50 человек, подозреваемых в «безнравственных действиях», в том числе десятки иностранцев. Об этом пишет газета Financial Times.

Уточняется, что 11 женщин арестованы за занятие проституцией. Также были задержаны десятки иностранцев за «аморальные действия» в массажных салонах и за принуждение женщин и детей работать уличными попрошайками.

МВД страны еще в феврале сообщило о создании специального подразделения для борьбы с преступлениями, которые нарушают права личности и ущемляют основные свободы, гарантированные законами шариата и правовой системой. Оно было создано в ответ на заметный рост предполагаемых нарушений, связанных с моралью и сексом, включая рекламу таких действий на платформах социальных сетей.