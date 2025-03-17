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Между Ливаном и Сирией напряженно

12:36 589

Ливанские вооруженные силы нанесли удары по сирийской территории в ответ на обстрелы северных и восточных районов.

Об этом утром 17 марта со ссылкой на заявление командования ВС Ливана сообщили ливанские СМИ.

«Армейские подразделения ответили на источники огня соответствующим оружием, ускорили развертывание и взяли ситуацию с безопасностью под контроль», — цитирует канал Lebanon 24 заявление командования ВВС Ливана.

По данным новостного портала, не менее 50 снарядов разорвалось вблизи населенных пунктов Эль-Каввах, Эль-Каср, Сахалят-эль-Мей и Хош-эс-Сейид на севере Ливана.

16 марта газета Al Nahar сообщила, что военнослужащие ливанской армии на северных и восточных частях границы с Сирией были приведены в состояние повышенной боеготовности после артиллерийского обстрела с сирийской территории. В МВД Сирии ответственность за инцидент возложили на членов движения «Хезболла». Пресс-служба «Хезболлы» в своем заявлении опровергла причастность к событиям на ливано-сирийской границе.

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