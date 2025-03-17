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Матвиенко посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

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12:42 786

Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом делегация во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко 17 марта посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем российская делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила память героических сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь в борьбе за свободу и суверенитет страны, к их могилам были возложены цветы.

Валентина Матвиенко возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».

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