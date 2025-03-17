Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Российское агентство RT, ссылаясь на данные портала государственных закупок США, сообщает, что Пентагон готовится этим летом перевезти сотни единиц техники и оборудования с военной базы в Германии на полигоны в Армении.

Согласно документации, перевозка будет осуществляться через Грузию. Командование материально-технического обеспечения армии США планирует отправить оборудование с базы в немецком Дюльмене на армянскую базу Зар.

Транспортировка пройдет с 16 июля по 7 августа, а возвращение техники в Германию запланировано на период с 21 августа по 20 сентября 2025 года. Эти сроки указаны в тендере на оказание транспортных услуг.

Контракт также предусматривает перевозку оборудования с Армавирского учебного полигона в Армении в порт Поти в Грузии. Всего запланирована транспортировка 151 единицы техники, включая транспортные средства, генераторы и специализированные контейнеры.