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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
12:39 2576

Российское агентство RT, ссылаясь на данные портала государственных закупок США, сообщает, что Пентагон готовится этим летом перевезти сотни единиц техники и оборудования с военной базы в Германии на полигоны в Армении.

Согласно документации, перевозка будет осуществляться через Грузию. Командование материально-технического обеспечения армии США планирует отправить оборудование с базы в немецком Дюльмене на армянскую базу Зар.

Транспортировка пройдет с 16 июля по 7 августа, а возвращение техники в Германию запланировано на период с 21 августа по 20 сентября 2025 года. Эти сроки указаны в тендере на оказание транспортных услуг.

Контракт также предусматривает перевозку оборудования с Армавирского учебного полигона в Армении в порт Поти в Грузии. Всего запланирована транспортировка 151 единицы техники, включая транспортные средства, генераторы и специализированные контейнеры.

Пентагон готовится этим летом перевезти сотни единиц техники и оборудования с военной базы в Германии на полигоны в Армении

По мнению военных экспертов, эта операция связана с подготовкой к очередным совместным учениям США и Армении. Как известно, с 2023 года на территории Армении проводятся совместные военные учения Eagle Partner. В прошлом году они проходили с 15 по 24 июля.

В учениях принимали участие военнослужащие миротворческой бригады Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Официально заявлялось, что маневры проводятся «в рамках подготовки армянских военнослужащих к участию в международных миротворческих миссиях».

На прошлых учениях также участвовала американская военная техника, которую в Армению доставили военно-транспортные самолеты Пентагона.

Министерство обороны Армении в ответ на запрос журналистов сообщило, что стороны самостоятельно покрывают свои расходы. В частности, все затраты, связанные с участием американских военнослужащих, транспортировкой техники в Армению и ее возвращением, оплачивал Пентагон.

Военное сотрудничество США с Арменией негативно отразилось на взаимоотношениях Азербайджана с администрацией Байдена

Похоже, что смена администрации в США не повлияла на планы военного сотрудничества с Арменией: Пентагон готовится к проведению учений Eagle Partner в этом году.

Факт проведения совместных маневров с США в Армении, где расположена российская военная база и которая официально остается членом ОДКБ, неизбежно вызывает раздражение Москвы.

Кроме того, официальный Баку расценивал эти учения и в целом военную поддержку Армении со стороны западных стран как угрозу стабильности в регионе.

Напомним, что ранее решение администрации Байдена восстановить действие 907-й поправки в отношении Азербайджана и углубление военного и безопасного сотрудничества с Арменией серьезно ухудшили отношения между Вашингтоном и Баку.

После прихода к власти Трампа Азербайджан надеется выстроить с новой администрацией США надежные партнерские отношения, основанные на взаимных интересах.

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