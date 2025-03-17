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США надавили – Венгрия отступила

12:46 1298

Венгрия отказалась от планов заблокировать продление санкций против России после разговора главы МИД Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио, пишет Politico со ссылкой на источники.

Ранее Будапешт угрожал наложить вето на продление санкций, ссылаясь на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Однако сам Трамп позже пригрозил Москве новыми ограничениями в случае отказа от перемирия в Украине. В дополнение Рубио призвал Венгрию не подрывать санкционную систему ЕС, что повлияло на ее решение.

Тем не менее Politico отмечает, что Трамп может пересмотреть свою позицию, ослабив санкции в переговорах с Россией. Это приведет к ослаблению позиции ЕС, где пока нет консенсуса по возможному снятию ограничений.

Венгрия также пыталась добиться исключения Михаила Фридмана из санкционного списка, угрожая заблокировать продление ограничений против двух тысяч россиян. В итоге санкции продлили, но Будапешт добился исключения троих россиян, среди которых Фридмана не оказалось.

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