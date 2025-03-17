Лето весной

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Завтра, 18 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Синоптики отмечают, что температура воздуха составит ночью составит 8-13° тепла, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление опустится с 754 мм рт.ст. до 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно тоже будет без осадков, однако к ночи местами ожидаются осадки, в отдельных местах возможен град, на горных территориях мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 20-25° тепла.

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