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Евросоюз дает Сирии новый шанс

13:07 500

Евросоюз продолжит отменять санкции в отношении Сирии, несмотря на вспышку насилия в этой стране.

Об этом в Брюсселе заявила журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Это очень сложная дискуссия. Мы бы хотели видеть и видим, что сирийские власти привлекают к ответственности лиц, которые совершили эти расправы… Мы продолжим отмену санкций», – сказала она.

По ее словам, отмена санкций способствует оказанию базовых услуг населению, в том числе обеспечивает доступ к банковскому сектору.

«Мы будем все это обсуждать, но сейчас мы продвигаемся по пути отмены санкций», - отметила Каллас.

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