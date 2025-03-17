Русские захватили село в Запорожской области
13:14 507
Подразделения группировки «Днепр» армии РФ захватили населенный пункт Степовое в Запорожской области Украины.
«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области», - заявили в Минобороны РФ.
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