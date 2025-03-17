USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Русские захватили село в Запорожской области

13:14 507

Подразделения группировки «Днепр» армии РФ захватили населенный пункт Степовое в Запорожской области Украины.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области», - заявили в Минобороны РФ.

Турция усиливает влияние в Сирии
Турция усиливает влияние в Сирии
13:15 574
Саакашвили доводят до пожизненного
Саакашвили доводят до пожизненного новость дополнена
11:40 2322
Три красные линии Украины для переговоров с Россией
Три красные линии Украины для переговоров с Россией
12:02 1770
Матвиенко у Алиева
Матвиенко у Алиева фото
11:10 2763
Убийце и садисту Исламову вынесли приговор
Убийце и садисту Исламову вынесли приговор
12:14 1748
Прежнего Запада больше нет и не будет
Прежнего Запада больше нет и не будет на вопросы haqqin.az отвечает чешский политолог Ондра Соукуп; все еще актуально
16 мартa 2025, 16:55 5629
Украина допускает ослабление санкций против России
Украина допускает ослабление санкций против России
11:32 1522
Британия и Турция обсуждают отправку войск в Украину
Британия и Турция обсуждают отправку войск в Украину
11:27 1897
Дело о хищениях на «Формуле-1»: Чингизу Мехтиеву вынесли приговор
Дело о хищениях на «Формуле-1»: Чингизу Мехтиеву вынесли приговор
10:39 2929
Азербайджану терроризм не угрожает
Азербайджану терроризм не угрожает
10:38 1441
Моди обратился к Зеленскому
Моди обратился к Зеленскому видео
10:29 3433

ЭТО ВАЖНО

Турция усиливает влияние в Сирии
Турция усиливает влияние в Сирии
13:15 574
Саакашвили доводят до пожизненного
Саакашвили доводят до пожизненного новость дополнена
11:40 2322
Три красные линии Украины для переговоров с Россией
Три красные линии Украины для переговоров с Россией
12:02 1770
Матвиенко у Алиева
Матвиенко у Алиева фото
11:10 2763
Убийце и садисту Исламову вынесли приговор
Убийце и садисту Исламову вынесли приговор
12:14 1748
Прежнего Запада больше нет и не будет
Прежнего Запада больше нет и не будет на вопросы haqqin.az отвечает чешский политолог Ондра Соукуп; все еще актуально
16 мартa 2025, 16:55 5629
Украина допускает ослабление санкций против России
Украина допускает ослабление санкций против России
11:32 1522
Британия и Турция обсуждают отправку войск в Украину
Британия и Турция обсуждают отправку войск в Украину
11:27 1897
Дело о хищениях на «Формуле-1»: Чингизу Мехтиеву вынесли приговор
Дело о хищениях на «Формуле-1»: Чингизу Мехтиеву вынесли приговор
10:39 2929
Азербайджану терроризм не угрожает
Азербайджану терроризм не угрожает
10:38 1441
Моди обратился к Зеленскому
Моди обратился к Зеленскому видео
10:29 3433
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться