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Турция усиливает влияние в Сирии

13:15 574

Турция в ближайшие дни направит военную делегацию в Сирию для обсуждения подготовки сирийской армии, турецкий офицер может быть назначен военным советником в арабской республике. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«В ближайшие дни военная делегация во второй раз отправится в Сирию. Уже во время визита министров (высокопоставленная турецкая делегация в составе глав МИД, МО и Национальной разведывательной организации (MİT) посетила 13 марта Дамаск – ред.) в состав делегации входил генерал-майор Илкай Алтындаг, генеральный директор Управления в МО Турции по вопросам обороны и безопасности», - говорится в материале издания.

Газета подчеркивает, что в рамках военного сотрудничества с Сирией Турция собирается внести вклад в реструктуризацию сирийской армии.

«Мы также предоставим современную продукцию оборонной промышленности для укрепления потенциала сирийской армии», - отмечают источники издания.

Напомним, что в начале декабря 2024 года оппозиционные Башару Асаду силы вошли в Дамаск. Сам Асад бежал в Москву, которая предоставила ему убежище. Президентом Сирии на переходный период был объявлен лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аш-Шараа.

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