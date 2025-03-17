Трамп отправил «плохих людей» в тюрьмы Сальвадора
Администрация президента США Дональда Трампа депортировала сотни предполагаемых членов латиноамериканских банд из страны в Сальвадор, где их переведут в тюрьму строгого режима, сообщает CNN.
Телеканал отмечает, что преимущественную их часть составили венесуэльцы.
«Я могу сказать вам вот что: это были плохие люди. Это была плохая группа, как я говорю, hombres («мужики» в переводе с испанского — прим.)», — заявил Трамп журналистам 16 марта.
Отмечается, что решение о депортации было принято в обход судебного запрета. Для ускорения высылки предполагаемых преступников из страны администрация президента применила полномочия военного времени.
Позже президент Сальвадора Найиб Букеле написал в соцсетях, что самолет привез 238 членов венесуэльской банды Tren de Aragua и еще 23 члена международной криминальной группировки MS-13.
При этом ранее федеральный судья в Вашингтоне обязал администрацию развернуть самолет, поскольку депортация этих людей незаконна.
«Ой… Слишком поздно», — написал в другом посте президент Сальвадора.
Директива Трампа о депортации ссылалась на Акт о вражеских чужеземцах 1798 года, утверждали в суде представители администрации; это также подтвердил госсекретарь Марко Рубио. Этот закон формально не отменен, но применялся он в американской истории редко и всегда во время войны.