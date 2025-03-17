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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Трамп отправил «плохих людей» в тюрьмы Сальвадора

13:27 284

Администрация президента США Дональда Трампа депортировала сотни предполагаемых членов латиноамериканских банд из страны в Сальвадор, где их переведут в тюрьму строгого режима, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что преимущественную их часть составили венесуэльцы.

«Я могу сказать вам вот что: это были плохие люди. Это была плохая группа, как я говорю, hombres («мужики» в переводе с испанского — прим.)», — заявил Трамп журналистам 16 марта.

Отмечается, что решение о депортации было принято в обход судебного запрета. Для ускорения высылки предполагаемых преступников из страны администрация президента применила полномочия военного времени.

Позже президент Сальвадора Найиб Букеле написал в соцсетях, что самолет привез 238 членов венесуэльской банды Tren de Aragua и еще 23 члена международной криминальной группировки MS-13.

При этом ранее федеральный судья в Вашингтоне обязал администрацию развернуть самолет, поскольку депортация этих людей незаконна.

«Ой… Слишком поздно», — написал в другом посте президент Сальвадора.

Директива Трампа о депортации ссылалась на Акт о вражеских чужеземцах 1798 года, утверждали в суде представители администрации; это также подтвердил госсекретарь Марко Рубио. Этот закон формально не отменен, но применялся он в американской истории редко и всегда во время войны.

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