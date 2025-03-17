«Экс-министр обороны» сепаратистов в суде: «Меня представил Оганян, а назначил Саргсян»

На продолжающемся 17 марта судебном процессе в Бакинском военном суде обвиняемый Лёва Мнацаканян заявил, что в июне 2015 года на «должность» «министра обороны» сепаратистского режима его назначил тогдашний президент Армении Серж Саргсян.

Мнацаканян рассказал, что его кандидатуру представил министр обороны Армении Сейран Оганян, после чего Саргсян утвердил назначение.

«Во время встречи он сказал мне, что это очень важная должность», - добавил обвиняемый.

В 2015 году армянскими источниками широко муссировалась новость о том, что Мнацаканяна назначил бывший «президент» карабахских сепаратистов Бако Саакян.