USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

В «Голосе Америки» начались увольнения

15:01 1030

Сотрудники медиасети «Голос Америки» начали получать официальные уведомления об увольнении. Об этом сообщили несколько журналистов в социальных сетях, на их посты обратило внимание издание «Агентство».

Журналистка Ксения Туркова сообщила, что она официально уволена с 31 марта, объяснив, что после того как ее отправили в административный отпуск в субботу, в воскресенье она получила уведомление об увольнении.

О расторжении контракта сообщил также корреспондент Михаил Комадовский. Он рассказал, что получил электронное письмо с уведомлением о прекращении контракта с 31 марта.

Катарская телекомпания Al Jazeera сообщила, что сотрудники «Голоса Америки» получили письмо от Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в котором им предписано немедленно прекратить работу, а также закрыли доступ ко всем зданиям и системам USAGM.

Сокращения произошли в рамках распоряжения президента США Дональда Трампа, который инициировал масштабные сокращения в семи федеральных агентствах, включая USAGM. Белый дом обвинил «Голос Америки» в распространении «радикальной пропаганды».

Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
17:21 600
Обстреляли азербайджанских военных
Обстреляли азербайджанских военных заявление Минобороны
15:09 4012
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...»
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...» все еще актуально
14:40 4253
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
16:00 2519
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле обновлено 16:42
16:42 1727
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 16:05
16:05 5996
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
15:24 3018
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 3476
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
14:42 2147
«Алло, говорит карабахский инвалид»
«Алло, говорит карабахский инвалид» наш спецреп
14:05 3264
Кремль подтвердил слова Трампа
Кремль подтвердил слова Трампа обновлено 14:24
14:24 4364

ЭТО ВАЖНО

Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
17:21 600
Обстреляли азербайджанских военных
Обстреляли азербайджанских военных заявление Минобороны
15:09 4012
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...»
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...» все еще актуально
14:40 4253
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
16:00 2519
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле обновлено 16:42
16:42 1727
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 16:05
16:05 5996
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
15:24 3018
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 3476
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
14:42 2147
«Алло, говорит карабахский инвалид»
«Алло, говорит карабахский инвалид» наш спецреп
14:05 3264
Кремль подтвердил слова Трампа
Кремль подтвердил слова Трампа обновлено 14:24
14:24 4364
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться