В «Голосе Америки» начались увольнения

Сотрудники медиасети «Голос Америки» начали получать официальные уведомления об увольнении. Об этом сообщили несколько журналистов в социальных сетях, на их посты обратило внимание издание « Агентство » .

Журналистка Ксения Туркова сообщила, что она официально уволена с 31 марта, объяснив, что после того как ее отправили в административный отпуск в субботу, в воскресенье она получила уведомление об увольнении.

О расторжении контракта сообщил также корреспондент Михаил Комадовский. Он рассказал, что получил электронное письмо с уведомлением о прекращении контракта с 31 марта.

Катарская телекомпания Al Jazeera сообщила, что сотрудники «Голоса Америки» получили письмо от Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в котором им предписано немедленно прекратить работу, а также закрыли доступ ко всем зданиям и системам USAGM.

Сокращения произошли в рамках распоряжения президента США Дональда Трампа, который инициировал масштабные сокращения в семи федеральных агентствах, включая USAGM. Белый дом обвинил «Голос Америки» в распространении «радикальной пропаганды».