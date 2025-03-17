«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
Украинские солдаты рассказали BBC о трагическом отступлении из Курской области России, сравнив происходящее с фильмом ужасов. Они описали катастрофическую обстановку под интенсивным огнем с уничтоженными колоннами техники и постоянными атаками российских беспилотников.
9 марта один из бойцов, Владимир (имена всех солдат изменены по соображениям безопасности), находился в Судже, где началась паника и коллапс фронта. "Украинские войска пытались отступить — колонны техники горят от российских беспилотников на дороге. Днем двигаться невозможно", — рассказывал он.
Владимир отметил, что еще месяц назад дорога из Суджи в Сумскую область была относительно безопасной, но к 9 марта она стала под постоянным огнем врага, особенно от беспилотников. "За минуту можно увидеть два-три беспилотника. Это много", — добавил он.
Другой боец, Антон, назвал отступление 11 марта "катастрофой". Он отметил, что Россия теперь имеет преимущество в точных ударах с воздуха и беспилотниках. "Логистика больше не работает. Поставки оружия, боеприпасов и продовольствия невозможны", — сказал он, добавив, что пути снабжения были перекрыты.
Антону удалось уйти из Суджи пешком, ночью, и он поделился, что несколько раз едва не погиб. "Беспилотники все время в небе". Он также отметил, что, по его прогнозам, весь украинский плацдарм в Курской области будет потерян, хотя с военной точки зрения "Курское направление исчерпало себя".
Дмитрий, еще один солдат, сравнил отступление со "сценой из фильма ужасов". "Дороги усеяны сотнями уничтоженной техники и раненых", — сказал он, добавив, что за колоннами техники охотились российские беспилотники.
Однако не все бойцы описывают ситуацию так мрачно. Один из них отметил, что операция все-таки достигла определенных успехов, создав буферную зону, благодаря которой россияне не могут войти в Сумы.
По данным Генштаба, на Курском направлении за сутки произошло 14 боевых столкновений, российские войска нанесли 11 авиаударов, использовали 18 управляемых бомб и 289 артиллерийских обстрелов, включая 12 атак из реактивных систем залпового огня. На опубликованной карте боевых действий видно, что часть территории все еще удерживается украинскими войсками.
Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что соотношение потерь Украины и России в Курской области составляет 1 к 10 в пользу Украины.