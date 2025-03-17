«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже

Украинские солдаты рассказали BBC о трагическом отступлении из Курской области России, сравнив происходящее с фильмом ужасов. Они описали катастрофическую обстановку под интенсивным огнем с уничтоженными колоннами техники и постоянными атаками российских беспилотников.

9 марта один из бойцов, Владимир (имена всех солдат изменены по соображениям безопасности), находился в Судже, где началась паника и коллапс фронта. "Украинские войска пытались отступить — колонны техники горят от российских беспилотников на дороге. Днем двигаться невозможно", — рассказывал он.

Владимир отметил, что еще месяц назад дорога из Суджи в Сумскую область была относительно безопасной, но к 9 марта она стала под постоянным огнем врага, особенно от беспилотников. "За минуту можно увидеть два-три беспилотника. Это много", — добавил он.

Другой боец, Антон, назвал отступление 11 марта "катастрофой". Он отметил, что Россия теперь имеет преимущество в точных ударах с воздуха и беспилотниках. "Логистика больше не работает. Поставки оружия, боеприпасов и продовольствия невозможны", — сказал он, добавив, что пути снабжения были перекрыты.

Антону удалось уйти из Суджи пешком, ночью, и он поделился, что несколько раз едва не погиб. "Беспилотники все время в небе". Он также отметил, что, по его прогнозам, весь украинский плацдарм в Курской области будет потерян, хотя с военной точки зрения "Курское направление исчерпало себя".