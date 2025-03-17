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Бакинский аэропорт переходит на усиленный режим

15:54 1567

Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с предстоящими праздниками Новруз и Рамазан с 20 по 31 марта 2025 года будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Бакинского аэропорта.

«С учетом значительного увеличения пассажиропотока в праздничные дни, для обеспечения качества и оперативности обслуживания будут приняты дополнительные меры. В частности, для оптимизации рабочих процессов в ключевых службах, таких как регистрация, проверка безопасности и обработка багажа, будет привлечено дополнительное количество сотрудников.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки, прибывать в аэропорт не менее чем за 2 часа до вылета и следить за обновлениями в расписании рейсов через официальные источники авиакомпаний», - говорится в сообщении.

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