В России национализировали крупнейшего производителя свинца

Дальнегорский районный суд Приморского края обратил в доход государства 100% акций АО «ГМК «Дальполиметалл» — стратегического предприятия по добыче свинцовых и цинковых руд, которые используются для производства боеприпасов и военной техники. Об этом сообщил «Коммерсант».

В доход государства взысканы акции, принадлежащие «МС-Групп» (67%), Momoro Constructions Ltd (16,5%) и Wanester Management Limited (16,5%).

Об иске Генпрокуратуры к «Дальполиметаллу» и его совладельцам стало известно в середине февраля. Ответчиками по иску стали зарегистрированные на Кипре Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и бизнесмен, бывший депутат Госдумы Эдуард Янаков.

«Дальполиметалл» — горно-металлургический комплекс в Приморском крае, выпускающий свинцовый и цинковый концентраты. В 2023 году выручка предприятия составила 3,5 миллиарда рублей при чистом убытке в 165 миллионов рублей. Активы предприятия оцениваются в 32 миллиарда рублей, с активами рудников — в 270 миллиардов рублей.