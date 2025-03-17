И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси

Комментируя заявление грузинской стороны о возможном запуске рейса с 1 мая, он подчеркнул, что окончательных договоренностей пока нет и ожидается дополнительная информация.

Начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджев заявил, что официального решения о возобновлении движения поездов нет.

Сегодня депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов сообщил, что, по данным сторон, с 1 мая пассажирское сообщение между Баку и Тбилиси может быть восстановлено.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за отзывчивость, подчеркнув, что вопрос возобновления железнодорожного сообщения обсуждался во время его визита в Баку.

Движение поездов между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В Азербайджане специальный карантинный режим продлен до 06:00 1 апреля 2025 года согласно распоряжению премьер-министра Али Асадова.