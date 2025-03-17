USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси

16:00 2528

Начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджев заявил, что официального решения о возобновлении движения поездов нет.

Комментируя заявление грузинской стороны о возможном запуске рейса с 1 мая, он подчеркнул, что окончательных договоренностей пока нет и ожидается дополнительная информация.

«Сообщений об открытии рейса не поступало», — отметил Фараджев.

Сегодня депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов сообщил, что, по данным сторон, с 1 мая пассажирское сообщение между Баку и Тбилиси может быть восстановлено.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за отзывчивость, подчеркнув, что вопрос возобновления железнодорожного сообщения обсуждался во время его визита в Баку.

Движение поездов между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В Азербайджане специальный карантинный режим продлен до 06:00 1 апреля 2025 года согласно распоряжению премьер-министра Али Асадова.

Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
17:21 614
Обстреляли азербайджанских военных
Обстреляли азербайджанских военных заявление Минобороны
15:09 4017
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...»
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...» все еще актуально
14:40 4255
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
16:00 2529
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле обновлено 16:42
16:42 1736
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 16:05
16:05 6002
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
15:24 3024
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 3478
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
14:42 2149
«Алло, говорит карабахский инвалид»
«Алло, говорит карабахский инвалид» наш спецреп
14:05 3268
Кремль подтвердил слова Трампа
Кремль подтвердил слова Трампа обновлено 14:24
14:24 4368

ЭТО ВАЖНО

Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
17:21 614
Обстреляли азербайджанских военных
Обстреляли азербайджанских военных заявление Минобороны
15:09 4017
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...»
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...» все еще актуально
14:40 4255
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
16:00 2529
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле обновлено 16:42
16:42 1736
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 16:05
16:05 6002
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
15:24 3024
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 3478
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
14:42 2149
«Алло, говорит карабахский инвалид»
«Алло, говорит карабахский инвалид» наш спецреп
14:05 3268
Кремль подтвердил слова Трампа
Кремль подтвердил слова Трампа обновлено 14:24
14:24 4368
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться