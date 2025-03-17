В Баку обнаружен тайник с боеприпасами
На 7-й Поперечной улице в Наримановском районе Баку обнаружены боеприпасы, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сотрудники Службы спасения особого риска МЧС и правоохранительных органов с использованием специально обученной собаки обнаружили пригодные для боевого применения 21 ручную гранату Ф-1, 9 снарядов (7х62 мм) и 1 учебную ручную гранату Ф-1.
Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами группы особого риска. Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра территории обнаружено не было.