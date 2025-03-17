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Глава Нацразведки ждет «продуктивного разговора» Трампа и Путина

16:16 575

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут «продуктивный разговор» благодаря приверженности американского лидера мирному решению украинского вопроса. На это рассчитывает директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

«Трамп проведет продуктивный разговор с Путиным в подходящее время», - заявила она телеканалу NDTV.

Габбард упрекнула администрацию бывшего президента Джо Байдена в том, что она не пыталась вести диалог с Россией, отметив, что за короткое время Трамп, в отличие от предшественников, добился успехов в решении украинского кризиса.

Габбард подчеркнула, что от США переговоры с Россией и Украиной ведут «лучшие переговорщики».

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