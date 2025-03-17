Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Обещание президента Трампа остановить за 24 часа войну между Россией и Украиной поставило его в довольно сложное положение.
Украина под колоссальным давлением Дональда Трампа приняла без всяких предусловий предложение о 30-дневном прекращении огня.
Путин же любезно согласился рассмотреть предложение Трампа, выставив в качестве условия фактическую капитуляцию Киева. Но прежде чем озвучить эти условия, президент России умело похвалил президента США за его «неимоверные усилия по установлению мира и восстановлению отношений с Россией».
Похоже, от этой похвалы Трамп, что называется, «поплыл», так и не получив от кремлевского руководителя конкретного согласия на перемирие и не высказав по поводу позиции президента России ни одного критического замечания.
Единственное, с чем Трамп обратился к Путину, была просьба сохранить жизни украинских военных в Курской области, где они якобы попали в окружение. Хотя по данным командования ВСУ и независимых военных экспертов, никакого окружения украинских солдат в Курске не было и все разговоры об этом являются очередной дезинформацией Москвы.
О том, какими политическими картами Трамп намерен играть с Путиным, haqqin.az побеседовал с бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом, который хорошо знаком с характером Путина, предсказал вторжение России в Украину и ряд последующих событий еще за несколько месяцев до вторжения 24 февраля 2022 года.
- Так что же сейчас должен делать Трамп? Когда президент Зеленский заговорил о гарантиях безопасности, президент США вскипел и перекрыл военную помощь истекающему кровью украинскому народу. А тут Путин публично демонстрирует, что сам ставит условия...
- Россия ведет себя так, словно никакого мяча на ее поле нет. Конечно, все ссылки Путина на «первопричины», «нюансы», «согласие с перемирием» и прочие есть чистой воды демагогия. Из того, что сказали в Москве по поводу прекращения огня, вытекает единственный вывод - Россия настроена продолжать войну. А отказ от перемирия она прикрывает разглагольствованиями о выгодах, которые перемирие якобы дает только Украине. В результате чего у Москвы не остается другого выхода, кроме как продолжать войну.
Тут вообще все предельно ясно и не надо искать скрытых подтекстов. В Кремле уверены, что высказываются так умно, что их истинные замыслы никто не поймет. Хотя сигнал, посланный Россией Трампу, совершенно очевиден - мы не заинтересованы в перемирии. По крайней мере сейчас.
- Может, Путину нужно время, чтобы его армия взяла под контроль Курскую область?
- Возможно. По российскому телевидению показывают какое-то село в Курской области, двухэтажные дома, все разгромлено, ни одного целого дома нет. Пустой городок, подбитая военная техника, непонятно, украинская или российская. Показывают разрушенную церковь, очень коротко, чтобы никто не понял, где это. И два мужика в отутюженном обмундировании рассказывают о героизме российских военных в Курске и тысячах украинцев, попавших в окружение.
Потом выясняется, что никакого окружения украинских солдат нет, а под контролем ВСУ все еще остаются села Курской области.
Но тем временем российское телевидение нагнетает военно-пропагандистский накал. Вот Путин в камуфляжной форме приехал на фронт, вот какие-то генералы что-то обсуждают над картами местности, апеллируя к своему главнокомандующему...
- О чем этот сигнал?
- О том, что Россия намерена продолжать войну. К сожалению, это так. Как выясняется, Трампу надо было заставить украинцев согласиться на все условия, чтобы все убедились: Россия не хочет мира.
- Зато с заведомо слабым противником Трамп грозен как никто другой. Вот он уже бомбит йеменских хуситов. А хватит ли у него решимости надавить на Россию?
- Трамп сам загнал себя в угол и теперь должен либо расписаться в собственной слабости, либо выложить на стол все свои «сильные карты». А именно обеспечить ВСУ неограниченными поставками высокоточного оружия и, как он обещал, ввести в отношении России «адские санкции». Словом, Трамп должен уже не на словах, а на деле доказывать, что может найти управу на Путина. Причем не какими-то ограниченными санкциями, а резким снижением цен на нефть. Трамп должен не только ввести санкции в отношении покупателей российской нефти, но и любым способом снизить цену на нефть, доведя ее до 30-35 долларов за баррель, что убьет российскую экономику и поколеблет устойчивость власти Кремля.
Для тех же, кто будет использовать дешевую нефть, это станет стимулом для развития экономики. Дешевая нефть - благодать для производства. А российскую военную экономику дешевая нефть просто угробит.
- На Ваш взгляд, способен ли Трамп, дабы изменить ход войны в пользу Киева, передать Украине высокотехнологичное оружие? Байден только в июне 2024 года разрешил украинцам наносить западным оружием удары по России. Да и то под давлением Украины и европейских стран…
- Оружие высокого качества и в неограниченном количестве необходимо было дать Украине еще в марте 2022 года. Но Запад тогда все свел к бесконечной говорильне. Вначале говорили, что дадим много оружия, потом боялись, что это приведет к эскалации, затем начали выдавать оружие, но малыми порциями…
Следует понимать: Россия не остановится и будет стремиться захватить всю Украину. А это приведет к усилению гибридной войны против Европы и серьезному риску военного конфликта с Евросоюзом.
В случае же с Трампом произошло совершенно постыдное решение США не только приостановить поставку оружия, но и отключить передачу ВСУ разведданных.
- Чем, на Ваш взгляд, было продиктовано это решение Трампа?
- Думаю, эта была договоренность, достигнутая между Трампом и Путиным. Президент США осложнил положение украинских частей в Курске, чтобы у них были проблемы с мобильностью. Ведь разведданные необходимы украинской армии, чтобы знать, куда двигаться, быть в курсе перемещений техники и живой силы противника, по разведданным наводились американские ракеты... И всего этого они были лишены. Не случайно именно в тот период началось успешное продвижение российской армии в Курской области. То есть Трамп преподнес Путину еще один подарок – облегчил условия для вытеснения украинских войск из Курска. Видимо, это был способ задобрить Путина, чтобы тот согласился на перемирие.
- Договорняк?
- Ну да. «Я отключу разведданные с наших спутников, - видимо, сказал Трамп Путину, - а вы пока освобождайте Курск». Трамп решил создать для Кремля доказательства их военной победы над Украиной. Дескать, Россия освободила Курскую область, создала наземное соединение с Крымом, захватила Донбасс...
И россияне будут искренне верить, что их страна действительно выиграла эту войну. В таких авторитарных странах, как Россия, совсем нетрудно запудрить людям мозги так, чтобы все реально начали верить в абсолютную ложь. Ким Ир Сен верил, что выиграл войну с Южной Кореей, Гамаль Абдель Насер верил, что выиграл войну с Израилем и даже провел парад Победы в Каире… Для таких диктаторов очень важно верить, что они выиграли войну. А что было на самом деле – это уже не важно. Им надо сказать своему народу, что они выиграли, что они сильные, что они победители.
- Так почему бы Путину не пойти на перемирие, коль скоро российская пропаганда делает все, о чем Вы говорили?
- Идет процесс. Сейчас Трамп хочет переговорить с Путиным, выслушать его условия и вникнуть в суть требований Кремля. Он не понимает цинизма российской политики. А Путин все время будет требовать чего-то еще. Даже если Россия подпишет с Украиной мирный договор, он не будет стоить даже той бумаги, на которой написан. Об этом свидетельствует вся история украинско-российских отношений. Все, что будет написано на этой бумаге, соблюдать Россия никогда не будет.
Администрация Белого дома говорит, что американские компании будут добывать редкоземельные металлы, и это, мол, и есть гарантия того, что Россия не нападет на Украину. А если бизнес окажется неприбыльным и компании уйдут из Украины? Ведь это частный бизнес, и он не может служить гарантией. Единственная гарантия – военная. И лучшей из них было бы включение Украины в НАТО. Но Россия этого не допустит. И в этом ей поможет Дональд Трамп, который готов грудью встать на пути Украины в НАТО. А значит, в ближайшие четыре года Украины в составе Североатлантического альянса не будет. Но, повторюсь, для Украины это была бы очень хорошая гарантия.
В то же время при любом договоре о прекращении огня Украина должна получать конвенциональное оружие из Европы, причем в больших объемах. Помните, что говорил Путин в начале войны? «Мы никуда не спешим, Петр I воевал 20 лет…» То есть война с Украиной — это надолго. После Минских соглашений российские войска взяли Дебальцево. Как видите, переговоры и прекращение огня отнюдь не мешают Москве оккупировать новые территории. Перемирие для России — это время подготовки к новой войне. Чтобы провести новые железные дороги и подготовить инфраструктуру к новой агрессии.
И сейчас Москва будет выдвигать требования, которые в принципе послужат подготовкой к следующей войне.
- А может ли Трамп принять требования Путина и выкручивать руки Украине, выбивая согласие Зеленского?
- Требование Путина — это капитуляция Киева. Ему не удалось победить Украину за три года войны, и вот теперь лидер России хочет сделать это либо своими руками, либо вместе с Трампом. Но я не думаю, что президент США во второй раз решится прекратить военную помощь Украине и отключить передачу ей разведданных. Теперь, чтобы доказать свою силу, Трамп будет заинтересован в способности Украины продолжать эту войну и как минимум не проиграть России. Следовательно, зачем Киеву капитулировать? Капитулируют те, кто реально проиграли войну. Когда рушится фронт, когда страна полностью оккупирована. Капитулировала нацистская Германия 8 мая 1945 года. Капитулировала милитаристская Япония 10 октября 1945 года. В Украине же ничего такого нет. Именно поэтому Трамп оказался в сложном положении.
И здесь важно учесть, что, в отличие от Владимира Путина, являющегося продуктом системы советского КГБ, у Трампа психология риэлтора, торговца недвижимостью. Как бизнесмен он не боится признавать, что сделка не получилась. И Трамп точно не будет сердиться на себя, если его идея с временным перемирием потерпит крах. Он просто переключится на совершение другой сделки. Дескать, не получилось с Москвой, получится с Киевом. Или с Пекином…