Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом

Обещание президента Трампа остановить за 24 часа войну между Россией и Украиной поставило его в довольно сложное положение. Украина под колоссальным давлением Дональда Трампа приняла без всяких предусловий предложение о 30-дневном прекращении огня. Путин же любезно согласился рассмотреть предложение Трампа, выставив в качестве условия фактическую капитуляцию Киева. Но прежде чем озвучить эти условия, президент России умело похвалил президента США за его «неимоверные усилия по установлению мира и восстановлению отношений с Россией».

Похоже, от этой похвалы Трамп, что называется, «поплыл», так и не получив от кремлевского руководителя конкретного согласия на перемирие и не высказав по поводу позиции президента России ни одного критического замечания. Единственное, с чем Трамп обратился к Путину, была просьба сохранить жизни украинских военных в Курской области, где они якобы попали в окружение. Хотя по данным командования ВСУ и независимых военных экспертов, никакого окружения украинских солдат в Курске не было и все разговоры об этом являются очередной дезинформацией Москвы. О том, какими политическими картами Трамп намерен играть с Путиным, haqqin.az побеседовал с бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом, который хорошо знаком с характером Путина, предсказал вторжение России в Украину и ряд последующих событий еще за несколько месяцев до вторжения 24 февраля 2022 года.

- Так что же сейчас должен делать Трамп? Когда президент Зеленский заговорил о гарантиях безопасности, президент США вскипел и перекрыл военную помощь истекающему кровью украинскому народу. А тут Путин публично демонстрирует, что сам ставит условия... - Россия ведет себя так, словно никакого мяча на ее поле нет. Конечно, все ссылки Путина на «первопричины», «нюансы», «согласие с перемирием» и прочие есть чистой воды демагогия. Из того, что сказали в Москве по поводу прекращения огня, вытекает единственный вывод - Россия настроена продолжать войну. А отказ от перемирия она прикрывает разглагольствованиями о выгодах, которые перемирие якобы дает только Украине. В результате чего у Москвы не остается другого выхода, кроме как продолжать войну. Тут вообще все предельно ясно и не надо искать скрытых подтекстов. В Кремле уверены, что высказываются так умно, что их истинные замыслы никто не поймет. Хотя сигнал, посланный Россией Трампу, совершенно очевиден - мы не заинтересованы в перемирии. По крайней мере сейчас. - ⁠Может, Путину нужно время, чтобы его армия взяла под контроль Курскую область? - Возможно. По российскому телевидению показывают какое-то село в Курской области, двухэтажные дома, все разгромлено, ни одного целого дома нет. Пустой городок, подбитая военная техника, непонятно, украинская или российская. Показывают разрушенную церковь, очень коротко, чтобы никто не понял, где это. И два мужика в отутюженном обмундировании рассказывают о героизме российских военных в Курске и тысячах украинцев, попавших в окружение. Потом выясняется, что никакого окружения украинских солдат нет, а под контролем ВСУ все еще остаются села Курской области. Но тем временем российское телевидение нагнетает военно-пропагандистский накал. Вот Путин в камуфляжной форме приехал на фронт, вот какие-то генералы что-то обсуждают над картами местности, апеллируя к своему главнокомандующему... - О чем этот сигнал? - О том, что Россия намерена продолжать войну. К сожалению, это так. Как выясняется, Трампу надо было заставить украинцев согласиться на все условия, чтобы все убедились: Россия не хочет мира.

- Зато с заведомо слабым противником Трамп грозен как никто другой. Вот он уже бомбит йеменских хуситов. А хватит ли у него решимости надавить на Россию? - ⁠Трамп сам загнал себя в угол и теперь должен либо расписаться в собственной слабости, либо выложить на стол все свои «сильные карты». А именно обеспечить ВСУ неограниченными поставками высокоточного оружия и, как он обещал, ввести в отношении России «адские санкции». Словом, Трамп должен уже не на словах, а на деле доказывать, что может найти управу на Путина. Причем не какими-то ограниченными санкциями, а резким снижением цен на нефть. Трамп должен не только ввести санкции в отношении покупателей российской нефти, но и любым способом снизить цену на нефть, доведя ее до 30-35 долларов за баррель, что убьет российскую экономику и поколеблет устойчивость власти Кремля. Для тех же, кто будет использовать дешевую нефть, это станет стимулом для развития экономики. Дешевая нефть - благодать для производства. А российскую военную экономику дешевая нефть просто угробит. - ⁠На Ваш взгляд, способен ли Трамп, дабы изменить ход войны в пользу Киева, передать Украине высокотехнологичное оружие? Байден только в июне 2024 года разрешил украинцам наносить западным оружием удары по России. Да и то под давлением Украины и европейских стран… - ⁠Оружие высокого качества и в неограниченном количестве необходимо было дать Украине еще в марте 2022 года. Но Запад тогда все свел к бесконечной говорильне. Вначале говорили, что дадим много оружия, потом боялись, что это приведет к эскалации, затем начали выдавать оружие, но малыми порциями… Следует понимать: Россия не остановится и будет стремиться захватить всю Украину. А это приведет к усилению гибридной войны против Европы и серьезному риску военного конфликта с Евросоюзом. В случае же с Трампом произошло совершенно постыдное решение США не только приостановить поставку оружия, но и отключить передачу ВСУ разведданных. - Чем, на Ваш взгляд, было продиктовано это решение Трампа? - Думаю, эта была договоренность, достигнутая между Трампом и Путиным. Президент США осложнил положение украинских частей в Курске, чтобы у них были проблемы с мобильностью. Ведь разведданные необходимы украинской армии, чтобы знать, куда двигаться, быть в курсе перемещений техники и живой силы противника, по разведданным наводились американские ракеты... И всего этого они были лишены. Не случайно именно в тот период началось успешное продвижение российской армии в Курской области. То есть Трамп преподнес Путину еще один подарок – облегчил условия для вытеснения украинских войск из Курска. Видимо, это был способ задобрить Путина, чтобы тот согласился на перемирие.