Названы села под контролем ВСУ в Курске

Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«Только три населенных пункта пытаются они [ВСУ] удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается», — заявил Алаудинов.

По его словам, российские войска продолжают наступление, продвигаясь вперед каждый день, в то время как украинские подразделения несут серьезные потери.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении ударов по украинским формированиям в районах Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни.