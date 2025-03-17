Рекорд рейтинга Трампа

Рейтинг поддержки американцами президента США Дональда Трампа американцами установил рекорд - 47%. Об этом свидетельствуют данные опроса NBC News.

Также зафиксирован самый высокий с 2004 года рейтинг поддержки курса развития США, хотя большинство все еще считают, что страна находится на неправильном пути.

Наибольшую поддержку получила миграционная политика Трампа - ею довольны 56% респондентов. 47% одобряют радикальное сокращение госаппарата. 41% процент поддерживает курс президента в отношении НАТО и Украины, критикуют его за это 40%.

Демократическая партия продемонстрировала исторический минимум в рейтинге одобрения. Только 27% зарегистрированных избирателей и 59% демократов положительно относятся к партии.