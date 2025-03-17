Зеленский поставил задачи новому начальнику Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Он обсудил ситуацию на фронте и взаимодействие с международными партнерами по гарантиям безопасности для Украины.

Зеленский поручил Умерову сформировать команду для взаимодействия с партнерами по вопросам безопасности и внедрения решений на военно-политическом уровне, а также принять участие во встрече военных представителей в Лондоне.

Начальнику Генштаба было поручено ускорить создание корпусной системы в Силах обороны и провести аудит потребностей боевых бригад.

«Укрепление армии — приоритет и шагов назад быть не может», — отметил Зеленский.