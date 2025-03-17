Погоня за азербайджанцем в Эгейском море

Греческая береговая охрана вблизи острова Фармакониси в Эгейском море заметила катер, движущийся на большой скорости. Судно не отреагировало на световые и звуковые сигналы и попыталось уйти от преследования при помощи опасных маневров. Но сделать это не удалось.

В результате погони катер вынужден был приблизиться к скалистому берегу и высадить пассажиров. На борту находились 34 иностранца - 16 мужчин, 9 женщин и 9 несовершеннолетних. Они были задержаны и доставлены в порт Лерос.

По сообщениям греческих СМИ, особое внимание полиции привлек 42-летний азербайджанец, который был идентифицирован как торговец людьми. Он был арестован. Ему вменяются незаконный въезд в страну, траффикинг и неповиновение.