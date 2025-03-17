USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Новый пакет помощи для Украины: беспилотники, ракеты, бронемашины

17:23 416

Германия обновила список переданных Украине вооружений, включив в него 24 бронемашины MRAP, ракеты для системы IRIS-T SLM, 50 разведывательных беспилотников Vector и другие вооружения.

Это следует из списка военной помощи, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, в новый пакет вошли снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 3 ЗСУ Gepard, 10 тыс. боеприпасов для Gepard, 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 2 тыс. калибра 122 мм.

Также Германия передала Киеву 30 наземных беспилотников Gereon RCS, 30 систем для обнаружения дронов, 2 бронемашины для разминирования Wisent 1 с запчастями, 100 комплектов для разминирования H-PEMBS и 2 минных трала.

В новый пакет вошли также 556 лазерных дальномеров, 255 инфракрасных биноклей, 2 пограничных автомобиля, 8 тыс. минометных снарядов калибра 120 мм, 95 автоматических винтовок MK 556, 1 340 автоматических винтовок HK 416 и 487 тыс. наборов первой помощи.

Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений для Украины после США.

Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
17:21 633
Обстреляли азербайджанских военных
Обстреляли азербайджанских военных заявление Минобороны
15:09 4027
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...»
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...» все еще актуально
14:40 4259
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
16:00 2539
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле обновлено 16:42
16:42 1739
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 16:05
16:05 6010
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
15:24 3030
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 3487
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
14:42 2152
«Алло, говорит карабахский инвалид»
«Алло, говорит карабахский инвалид» наш спецреп
14:05 3274
Кремль подтвердил слова Трампа
Кремль подтвердил слова Трампа обновлено 14:24
14:24 4374

ЭТО ВАЖНО

Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
Погоня за азербайджанцем в Эгейском море
17:21 633
Обстреляли азербайджанских военных
Обстреляли азербайджанских военных заявление Минобороны
15:09 4027
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...»
Саакашвили отреагировал на новый приговор: «Я опасен для вас и в тюрьме, и мертвый...» все еще актуально
14:40 4259
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
И снова о восстановлении ж/д сообщения Баку – Тбилиси
16:00 2539
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле
SOCAR получила лицензии на разведку в Израиле обновлено 16:42
16:42 1739
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым
Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 16:05
16:05 6010
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
15:24 3030
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 3487
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
Павел Дуров о своем возвращении в Дубай
14:42 2152
«Алло, говорит карабахский инвалид»
«Алло, говорит карабахский инвалид» наш спецреп
14:05 3274
Кремль подтвердил слова Трампа
Кремль подтвердил слова Трампа обновлено 14:24
14:24 4374
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться