Новый пакет помощи для Украины: беспилотники, ракеты, бронемашины

Это следует из списка военной помощи, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Германия обновила список переданных Украине вооружений, включив в него 24 бронемашины MRAP, ракеты для системы IRIS-T SLM, 50 разведывательных беспилотников Vector и другие вооружения.

Кроме того, в новый пакет вошли снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 3 ЗСУ Gepard, 10 тыс. боеприпасов для Gepard, 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 2 тыс. калибра 122 мм.

Также Германия передала Киеву 30 наземных беспилотников Gereon RCS, 30 систем для обнаружения дронов, 2 бронемашины для разминирования Wisent 1 с запчастями, 100 комплектов для разминирования H-PEMBS и 2 минных трала.

В новый пакет вошли также 556 лазерных дальномеров, 255 инфракрасных биноклей, 2 пограничных автомобиля, 8 тыс. минометных снарядов калибра 120 мм, 95 автоматических винтовок MK 556, 1 340 автоматических винтовок HK 416 и 487 тыс. наборов первой помощи.

Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений для Украины после США.