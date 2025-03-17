Британия готова отправить войска в Украину бессрочно

Великобритания готова разместить тысячи своих солдат в Украине на годы, чтобы поддерживать режим прекращения огня и сдерживать очередное российское вторжение, пишет британская The Times.

Высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил журналистам, что развертывание британских войск будет бессрочным: «Столько, сколько нужно для сохранения мирного соглашения и сдерживания России».

При этом британский премьер Кир Стармер в своих публичных выступлениях отказался сообщить, будут ли миротворческие силы уполномочены открывать огонь по российским военным в случае атаки. Также Стармер четко заявил, что Британия не введет войска в Украину без гарантии безопасности со стороны США.

Как отмечает The Times, начальники оборонных ведомств из «коалиции желающих» встретятся в Лондоне в четверг, чтобы обсудить «точнее», где следует развернуть миротворческие силы.