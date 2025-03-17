Завершился чемпионат Азербайджана по гребле

В Азербайджане завершился чемпионат по гребле, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гребли на байдарках и каноэ Азербайджана.

Во второй день соревнований было разыграно 10 комплектов медалей в академической программе, а также на дистанциях 200, 500 и 1500 метров в гребле на байдарках и каноэ. Победители были награждены дипломами и медалями. Впервые на чемпионате состоялись соревнования на байдарках-четверках.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, войдут в состав команды, которая примет участие в международной регате «Кубок Президента-2025», посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

AKAF также организует несколько внутренних и международных соревнований среди юниоров и молодежи с целью популяризации гребного спорта среди молодежи, увеличения его массовости и формирования сильной национальной сборной в будущем.