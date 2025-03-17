Вучич приглашает ФСБ и ФБР в Белград

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти страны готовы привлечь экспертов из ФСБ России и ФБР США для расследования возможного использования "звуковой пушки" против протестующих в Белграде.

Вучич прокомментировал информацию о том, что протестующие утверждали, будто тракторы, окружившие Пионерский парк в столице, использовались для атак на них. При этом, как отметил президент, именно эти тракторы были повреждены протестующими.

Кроме того, он опроверг слухи о применении "звуковой пушки", заявив, что найденное средство на самом деле предназначено для подавления дронов. Президент подчеркнул, что ни армия, ни спецназ Сербии не располагают "звуковыми пушками".

«Мы ничего не скрываем и готовы пригласить ФБР и ФСБ для проверки всех сообщений», — добавил Вучич.

На фоне прошедших в Белграде протестов Вучич также заявил, что в Сербии не удастся провести цветную революцию, аналогичную киевскому "майдану".