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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Вучич приглашает ФСБ и ФБР в Белград

17:50 1457

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти страны готовы привлечь экспертов из ФСБ России и ФБР США для расследования возможного использования "звуковой пушки" против протестующих в Белграде.

Вучич прокомментировал информацию о том, что протестующие утверждали, будто тракторы, окружившие Пионерский парк в столице, использовались для атак на них. При этом, как отметил президент, именно эти тракторы были повреждены протестующими.

Кроме того, он опроверг слухи о применении "звуковой пушки", заявив, что найденное средство на самом деле предназначено для подавления дронов. Президент подчеркнул, что ни армия, ни спецназ Сербии не располагают "звуковыми пушками".

«Мы ничего не скрываем и готовы пригласить ФБР и ФСБ для проверки всех сообщений», — добавил Вучич.

На фоне прошедших в Белграде протестов Вучич также заявил, что в Сербии не удастся провести цветную революцию, аналогичную киевскому "майдану".

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