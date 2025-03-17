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Жители Баку пришли с жалобами к омбудсмену Сабине Алиевой

17:59 2019

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела прием граждан в Баку.

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, Сабина Алиева приняла граждан в индивидуальном порядке. Некоторые вопросы граждан были решены на месте, остальные возьмут под контроль и направят в соответствующие государственные органы для решения согласно требованиям действующего законодательства.

Во время приема гражданам были предоставлены юридические консультации, до их сведения довели, что для более эффективного и оперативного рассмотрения обращений в Аппарате омбудсмена работает круглосуточный колл-центр 916, а также доступны электронные почтовые адреса, почта, факс и социальные сети для подачи обращений.

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