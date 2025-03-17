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Фицо: «Словакия ни цента не даст Украине»

18:12 1341

Правительство Словакии собирается не «давать ни цента» на военную помощь Украине. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Словакия не примет участия ни в какой военной миссии на Украине и не направит на военную помощь ей ни цента», — написал он.

В то же время глава кабинета министров выступил за организацию совместного заседания правительств Украины и Словакии. По мнению Фицо, главной темой обсуждения на соответствующей встрече могла бы стать реализация проектов, выгодных для обоих государств.

Также премьер-министр рассказал, что Братислава продолжает принимать меры для возобновления транзита газа через украинскую территорию. Как он отметил, европейские страны не смогут вновь стать конкурентоспособными, если поставки топлива не будут восстановлены.

Фицо добавил, что уже довел всю эту информацию до послов государств — членов Европейского союза (ЕС), которые аккредитованы в Словакии. С этой целью глава кабинета министров провел встречу с зарубежными дипломатами.

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