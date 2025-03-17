Специальное предложение от Azercell к празднику Новруз

50% скидка на интернет и минуты при покупке устройств Honor от Azercell.

Azercell запускает специальную кампанию по случаю праздника Новруз. Абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты Honor в магазинах «Azercell Exclusive» и у официальных дилеров компании, получат возможность воспользоваться тарифами «SuperSən 6GB» или «SuperSən 10GB» со 50% скидкой в течение трех месяцев.