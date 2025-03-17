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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Специальное предложение от Azercell к празднику Новруз

18:23 921

50% скидка на интернет и минуты при покупке устройств Honor от Azercell. 

Azercell запускает специальную кампанию по случаю праздника Новруз. Абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты Honor в магазинах «Azercell Exclusive» и у официальных дилеров компании, получат возможность воспользоваться тарифами «SuperSən 6GB» или «SuperSən 10GB» со 50% скидкой в течение трех месяцев.

Кампания, которая продлится до 31 марта 2025 года, распространяется на устройства Honor стоимостью от 179 манатов.

Более подробную информацию о кампании можете найти на сайте https://www.azercell.com/ru/

Azercell поздравляет Азербайджанский народ с праздником Новруз!

Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
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