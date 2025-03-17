Венгрия спасает Россию

Украина требует от Евросоюза включить в 17-й пакет антироссийских санкций ядерную энергетику, но Венгрия этого не допустит, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что вопрос подготовки 17-го санкционного блока «с большим энтузиазмом» обсуждается в Евросоюзе и руководство сообщества даже «испытывает сильное воодушевление» по этому поводу.

«Министр иностранных дел Украины уже потребовал, чтобы этот пакет санкций был распространен на ядерную энергетику, в чем нет ничего нового», — сказал Сийярто, напомнив, что подобные идеи звучали в Брюсселе и раньше. «Если это предложение будет включено в проект пакета санкций, то мы дадим понять, что это не сработает, и тогда оно будет исключено», — заявил глава МИД.

Сийярто также заявил, что Венгрия не поддержала на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе предложения о дальнейшей военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро.

Он назвал возмутительным предложение Еврокомиссии «израсходовать еще как минимум 20 млрд евро на поставки оружия на Украину».

«Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны», — сказал Сийярто.