Министр здравоохранения председательствует на заседании Нацкомиссии по борьбе с туберкулезом

17 марта состоялось внеочередное заседание Страновой координационной комиссии по борьбе с туберкулезом (СККБТ) на тему «Работа, проделанная в сфере борьбы с туберкулезом в Азербайджане: достижения, проблемы и перспективы на будущее».

В мероприятии приняли участие руководство Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Глобального фонда, неправительственных организаций, местные и международные эксперты. Выступивший на заседании со вступительной речью министр здравоохранения, председатель Страновой координационной комиссии Теймур Мусаев подчеркнул, что борьба с туберкулезом является глобальной проблемой. Теймур Мусаев сообщил, что Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с туберкулезом» был принят в 2000 году. Также было отмечено, что в 2023 году по приглашению Министерства здравоохранения ведущими международными экспертами была проведена оценка мер, принимаемых в Азербайджане по борьбе с туберкулезом. Подчеркнув важность мероприятия, министр здравоохранения отметил, что на встрече будут обсуждаться принимаемые в стране меры по борьбе с туберкулезом, достигнутые успехи и пути решения существующих проблем. Кроме того, по итогам заседания будут определены дальнейшие шаги с учетом глобальных и региональных вызовов.

В своих выступлениях председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов подчеркнули важность профилактических мер против туберкулеза, борьбы с лекарственно-устойчивым туберкулезом, раннего выявления инфекции и современных методов лечения, повышения осведомленности среди групп риска, применения мирового опыта в Азербайджане. На внеочередном заседании Страновой координационной комиссии были заслушаны доклады директора Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения Ирады Ахундовой на тему «Текущая ситуация с туберкулезом в Азербайджане», директора Центра легочных заболеваний TƏBİB Нахмата Рахманова - «Работа, проделанная TƏBİB в области борьбы с туберкулезом», регионального менеджера по туберкулезу Европейского регионального бюро ВОЗ Аскара Едильбаева на тему «Текущая ситуация в Европейском регионе ВОЗ в области борьбы с туберкулезом», а также отчет международного эксперта ВОЗ в области политики и реформ здравоохранения Акакия Зоидзе об оценке мероприятий по борьбе с туберкулезом в Азербайджане. По итогам мероприятия были приняты соответствующие рекомендации и определен дальнейший план действий. В частности, принято решение, что управление и совершенствование Национальной программы по борьбе с туберкулезом (НПТ) будет осуществляться Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. В то же время рекомендовано провести оценку существующих механизмов управления и координации борьбы с туберкулезом в Азербайджане, включая координацию с другими ключевыми заинтересованными сторонами, участвующими в борьбе с туберкулезом.