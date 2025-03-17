Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»

Президент США Дональд Трамп заявил, что за нападениями хуситов стоит Иран, и допустил, что в случае новых атак США не ограничатся ударами по йеменским мятежникам.

«Сотни нападений, совершаемых хуситами, исходят от Ирана. Любое дальнейшее нападение или ответный удар со стороны будут встречены с большой силой, и нет никакой гарантии, что эта сила на этом остановится», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Иран сыграл роль «невинной жертвы» террористов, над которыми они потеряли контроль, но не утратили его.

«Они диктуют им каждый шаг, дают оружие, снабжают деньгами и сверхсовременной военной техникой и даже так называемыми «разведывательными данными». С этого момента каждый выстрел, произведенный хуситами, будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана», — подчеркнул глава Белого дома.