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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»

обновлено 19:56
19:56 2265

Президент США Дональд Трамп заявил, что за нападениями хуситов стоит Иран, и допустил, что в случае новых атак США не ограничатся ударами по йеменским мятежникам.

«Сотни нападений, совершаемых хуситами, исходят от Ирана. Любое дальнейшее нападение или ответный удар со стороны будут встречены с большой силой, и нет никакой гарантии, что эта сила на этом остановится», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Иран сыграл роль «невинной жертвы» террористов, над которыми они потеряли контроль, но не утратили его.

«Они диктуют им каждый шаг, дают оружие, снабжают деньгами и сверхсовременной военной техникой и даже так называемыми «разведывательными данными». С этого момента каждый выстрел, произведенный хуситами, будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана», — подчеркнул глава Белого дома.

*** 18:42

США считают правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» пиратами и источником постоянной угрозы в Красном море. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Это пираты, контролирующие часть мира, которая затрагивает всех нас, и это закончится», — сказал представитель Госдепа США.

Отметим, что в ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Дональд Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов не выжил как минимум 31 человек, более сотни ранены.

В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Йемену и призвали прекратить все военные действия.

Ранее хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море.

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