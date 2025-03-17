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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
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Иран ощетинился

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По приказу командующего ВМС КСИР адмирала Алирезы Тангсири морские и ракетные подразделения на юге страны приведены в полную боевую готовность для ответа на «любую враждебную акцию», пишут иранские СМИ.

Крылатые ракеты Корпуса стражей исламской революции способны поражать цели на расстоянии до 2500 километров.

Совместные учения сил ВВС США и Израиля, проведенные на прошлой неделе, также являются признаком того, что уже в ближайшее время сценарий военной операции против Ирана может быть задействован.

Согласно сообщению Центрального командования США (CENTCOM), в ходе этих учений израильские истребители F-15I и F-35 Adir провели над Аравийским полуостровом совместные маневры с американскими стратегическими бомбардировщиками B-52H Stratofortress.

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