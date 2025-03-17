USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа

18:59 1462

Список подготовленных тем для разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа включает вопросы актуальной повестки дня и тезисы по российско-украинской войне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, были контакты по линии в Стамбуле, переговоры проводили госдепартаменты, наши министерства иностранных дел. Те вопросы, которые на повестке дня, но главным образом, конечно, вопросы войны в Украине. Вот по этому будут готовиться президенту тезисы», - сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что все темы, обсуждаемые Путиным и Трампом, особые.

Песков заметил, что для согласования нового разговора лидеров России и США потребовались дни.

Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
16:55 12020
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
20:45 768
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
18:51 2561
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 4729
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
19:56 2269
Турция выдвинула условия Армении
Турция выдвинула условия Армении
19:42 2789
Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа
Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа
18:59 1463
Иран ощетинился
Иран ощетинился ВИДЕО
18:43 3101
В Европе не договорились, Украина осталась без помощи
В Европе не договорились, Украина осталась без помощи обновлено 18:04
18:04 4857
Жители Баку пришли с жалобами к омбудсмену Сабине Алиевой
Жители Баку пришли с жалобами к омбудсмену Сабине Алиевой
17:59 2028
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
16:26 3084

ЭТО ВАЖНО

Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
16:55 12020
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
20:45 768
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
18:51 2561
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 4729
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
19:56 2269
Турция выдвинула условия Армении
Турция выдвинула условия Армении
19:42 2789
Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа
Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа
18:59 1463
Иран ощетинился
Иран ощетинился ВИДЕО
18:43 3101
В Европе не договорились, Украина осталась без помощи
В Европе не договорились, Украина осталась без помощи обновлено 18:04
18:04 4857
Жители Баку пришли с жалобами к омбудсмену Сабине Алиевой
Жители Баку пришли с жалобами к омбудсмену Сабине Алиевой
17:59 2028
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
16:26 3084
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться