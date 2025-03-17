Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа

Список подготовленных тем для разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа включает вопросы актуальной повестки дня и тезисы по российско-украинской войне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, были контакты по линии в Стамбуле, переговоры проводили госдепартаменты, наши министерства иностранных дел. Те вопросы, которые на повестке дня, но главным образом, конечно, вопросы войны в Украине. Вот по этому будут готовиться президенту тезисы», - сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что все темы, обсуждаемые Путиным и Трампом, особые.

Песков заметил, что для согласования нового разговора лидеров России и США потребовались дни.