Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»

Как человек, который провел большую часть жизни в СССР, я свидетельствую: в те времена сотни тысяч людей, прежде всего в городах, конечно, приникали к радиоприемникам, чтобы узнать, что происходит в их стране и за рубежом. Это был «Голос Америки» и «Радио Свобода - Свободная Европа». Власти, как могли, пытались заглушить эти голоса - в разных местах Подмосковья можно было увидеть высокие антенны, которые предназначались именно для этого.

Часто передачи шли с сильными помехами, но полностью заглушить «враждебные голоса» Кремль был не в состоянии. И советские граждане слышали новости, которые они не могли получить из официальных источников. «Голос Америки», например, рассказал о расстреле в Новочеркасске в июне 1962 года людей, вышедших на протест против роста цен на продукты питания и снижения зарплат. Тогда 26 человек погибло, 86 ранено, а семеро тех, кто был назван зачинщиками, расстреляны. Вся эта бойня была благословлена Никитой Хрущевым, неутомимым борцом против сталинского террора. После этого власти предприняли еще более энергичные меры, чтобы заставить голоса замолчать, но все напрасно.

Теперь президенту США Дональду Трампу одним росчерком пера удалось добиться того, чего не могли сделать сменявшие друг друга советские генсеки. Во время своего первого срока Трамп говорил, что «Голос» вещает для врагов Америки. Издание Politico пишет, что он «уже давно ненавидит эту радиостанцию». Не совсем понятно, чем она так сильно досаждала Трампу. По закону «Голос Америки» не может вещать на Соединенные Штаты и его аудитория исключительно зарубежная. Радиостанция была создана в 1942 году, и ее одной из главных миссий тогда было донести правду до людей в нацистской Германии. А после окончания войны она превратилась в разновидность мягкой дипломатии, цель которой дать объективную, не подверженную цензуре информацию гражданам стран, где или вообще никакой свободы слова, или она сильно ущемлена. Ее охват огромен — радиостанция вещает на 63 языках мира, а ее аудитория составляет 420 миллионов человек.

Трамп еще до инаугурации назначил руководить «Голосом Америки» консервативную журналистку и свою лоялистку Кари Лейк, которая до этого была кандидатом от республиканцев на выборах губернатора от штата Аризона. Борьбу она проиграла, а предложение от Трампа порулить радиостанцией приняла с благодарностью. Лейк поведала нации, что она будет вести бескомпромиссную борьбу против «информационной войны», развязанной против президента, и намерена так выстроить подотчетную организацию, чтобы она соответствовала лозунгу «Америка прежде всего». Но вместо проведения реформ президент решил не заморачиваться и вырубить радиостанцию к чертям собачьим. Якобы в интересах сохранения денег налогоплательщиков и экономии федеральных ресурсов. Ему в этом сильно подыгрывают ближайшие советники. «Это реликвия прошлого, - сказал о «Голосе» посол по особым поручениям Ричард Гренелл. - Нам не нужно, чтобы правительство платило за СМИ». Еще более определенно, со свойственным ему жаром высказался Илон Маск. «Да, заглушить их! - сказал он. - Никто не слушает их уже». Откуда ему знать об этом? Во время общения Трампа с его гостем, премьер-министром Ирландии Михолом Мартиным журналистка Пэтси Видакусвара, которая является шефом бюро «Голоса Америки» при Белом доме (пардон, являлась) спросила ирландского премьера, обсуждал ли он с президентом США планы депортации палестинцев из сектора Газа. «Никто не выгоняет палестинцев», - вместо него сухо заметил Трамп и в свою очередь спросил журналистку: «А вы на чьей стороне?». «На стороне «Голоса Америки», - отвечала она. «Кто бы сомневался», - усмехнулся Трамп.

Под ликвидацию минувшего уикэнда попал также офис вещания на Кубу, отвечающий за работу Radio Marti и TV Marti. В начале 90-ых годов я тесно сотрудничал с Radio Marti, передавая из Москвы репортажи и анализируя все, что тогда там происходило. У кубинцев со времен перестройки М.Горбачева был огромный интерес к новостям из моей страны. «Оказывается, реформы могут произойти и в социалистическом обществе», - говорили они. А вещающая из Флориды радиостанция была единственным источником правды посреди унылой информационной пустыни на Кубе. В феврале 1992 года небольшая группа журналистов с моим активным участием сняла документальный фильм «Кубинцы в России: последнее изгнание», который TV Marti показала на острове. После того кубинские власти объявили меня «персоной нон грата» на острове, а партийная газета Granma уделила вашему покорному слуге целый подвал, сообщив, что Eugenio Bai - «отпетый провокатор и агент контрреволюционного отребья из Майами».

Как пишет El Nuevo Herald, кубинские дипломаты неоднократно требовали от сотрудников госдепартамента, с которыми они общались, закрытия Radio и TV Marti. «Сейчас ликвидация радиостанции и телестанции стала победой кубинского правительства», - говорит издание. Все эти новости бурно обсуждаются в прессе Америки и особенно в социальных сетях. «15 с лишним лет я работаю на "Голосе Америки". Я отвечаю за точность всех моих текстов, всех моих программ, всех моих подкастов и всех моих комментариев, - пишет в ФБ один из моих хороших знакомых, гражданин России. - Честно говоря, я не собирался писать об этом, но список «грехов» «Голоса» доконал». Эти грехи были опубликованы на официальном сайте Белого дома. Среди них -«распространие нарратива, направленного против Трампа в социальных сетях» (кто бы сомневался), «распространение исламского содержания», «прием на работу иммигранта из России, настроенного антиамерикански», «широкое освещение того, как в США требуют убежища трансгендеры» и многое другое.