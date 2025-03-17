«Радио Свобода» нашла нового спонсора

Евросоюз изучает возможность принять на себя финансирование «Радио Свобода». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? Ответ на этот вопрос – не автоматически, потому что многие организации приходят к нам с той же проблемой. Но министры настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход», – сказала она.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

Медиакомпания «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» прекращает работу своих проектов с 1 апреля 2025.