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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Офис Зеленского: «Украина будет отвечать, пока Путин не прекратит войну»

19:24 1059

Россия продолжает атаковать Украину, поэтому Украина будет наносить ответные удары, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина будет отвечать, пока президент России Владимир Путин не прекратит войну», — написал глава ОП Украины.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев не намерен признавать утрату территорий. Также, по его словам, никто не может запрещать его стране участвовать «в тех или иных союзах», будь то НАТО или ЕС. Третьей красной линией для Киева является ограничение численности ВСУ.

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