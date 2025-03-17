Сотни тысяч человек привлекут к активным программам занятости

Об этом рассказали на очередной инфосессии, прошедшей в министерстве.

Государственное агентство занятости, действующее при Министерстве труда и социальной защиты населения, планирует в 2025 году привлечь к активным программам занятости более 420 тысяч человек, что превышает показатель прошлого года.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что одной из приоритетных задач является ежегодное расширение этих программ. Он подчеркнул, что в предстоящий период работа в этом направлении будет продолжена.

На инфосессии было отмечено, что за последний год агентство привлекло к активным программам занятости более 400 тысяч человек, из которых 160 тысяч были трудоустроены, а 15,6 тысячи прошли профессиональную подготовку. В этом году показатель трудоустройства планируется довести до 165 тысяч человек.

Было также подчеркнуто, что 86 процентов переселенных в освобожденные от оккупации районы уже обеспечены занятостью, и работа в этом направлении продолжается.

Рассматривались также меры по поддержке уязвимых групп населения на рынке труда и расширению охвата цифровизации программ занятости.

Была представлена информация о деятельности Центра DOST İş при министерстве, а также о реализации программы оплачиваемых общественных работ. Подчеркнуто, что эта программа играет важную роль в интеграции на рынок труда безработных и ищущих работу, не имеющих первоначальных профессиональных навыков или специальности. Совместные проекты с различными структурами позволяют участникам программы приобрести базовые профессиональные навыки.

Также были представлены результаты работы Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты, действующей при министерстве, включая исследования, мониторинг, аналитические и оценочные мероприятия. В рамках изучения рынка труда проводятся опросы и анализ, определяются ключевые цели. Обсуждались реализуемые проекты и поставленные задачи в указанных направлениях.