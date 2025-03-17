Турция выдвинула условия Армении

Заместитель председателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик заявил, что Турция ускорит процесс нормализации отношений с Арменией после того, как будут выполнены выдвинутые Азербайджаном условия.

Омер Челик пояснил, что речь идет о поправках в Конституцию Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.

Он подчеркнул важность официального упразднения Минской группы, которая «фактически уже не существует и не внесла вклад в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта».

По его словам, завершение переговоров по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией является важным этапом для Южного Кавказа.

Отметим, что 13 марта министерства иностранных дел Азербайджана и Армении распространили заявление, в котором говорится о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.