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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Турция выдвинула условия Армении

19:42 2798

Заместитель председателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик заявил, что Турция ускорит процесс нормализации отношений с Арменией после того, как будут выполнены выдвинутые Азербайджаном условия.

Омер Челик пояснил, что речь идет о поправках в Конституцию Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.

Он подчеркнул важность официального упразднения Минской группы, которая «фактически уже не существует и не внесла вклад в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта».

По его словам, завершение переговоров по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией является важным этапом для Южного Кавказа.

Отметим, что 13 марта министерства иностранных дел Азербайджана и Армении распространили заявление, в котором говорится о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

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