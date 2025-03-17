Россиян поместят под «электронный колпак»

В России создадут цифровую платформу, которая будет анализировать поведение граждан в интернете и формировать на них электронные досье под предлогом борьбы с мошенничеством. Такой тендер разместило Минцифры на портале госзакупок, обратила внимание «Система». Его проведут с апреля по июль 2025 года.

Согласно техзаданию, платформа должна ежедневно обрабатывать до 360 млн звонков, до 77 млн пользователей социальных сетей и до 10 млн операций на электронных торговых площадках. Если разговор или сообщение покажется подозрительным, его тут же заблокируют. Для выявления потенциальных мошенников будет использоваться информация от МВД, банков и интернет-провайдеров.

Платформа будет следить за россиянами в интернете при помощи искусственного интеллекта. Для этого ее элементы установят на всех этапах коммуникации — от сетей операторов связи до специального мобильного приложения. Среди прочего она сможет контролировать «состояние запуска и активность» других программ на электронных устройствах, включая мессенджеры и банковские сервисы, а также выявлять вредоносное и «шпионское» ПО.

В техзадании также говорится, что платформа должна «надежно определять страну» и местонахождение гражданина. Кроме того, система предполагает обмен данными с мобильными операторами, провайдерами, ЦБ, банками, МВД, Следственным комитетом, Генпрокуратурой, сервисами электронного правительства, включая «Госуслуги» (ЕПГУ и ЕСИА), а также Росфинмониторингом, который ведет реестр террористов и экстремистов.

Среди прочего операторов связи обяжут передавать платформе сведения о смене SIM-карты или IMEI абонентского устройства пользователя, а «Госуслуги» будут предоставлять информацию об обращениях граждан по поводу смены пароля, контактных данных (адреса электронной почты и телефона) и многократных неуспешных попытках входа на портал.

На основе всех этих сведений будет формироваться электронное досье, причем не только на злоумышленников, но и на их жертв, в том числе потенциальных. Критерием может стать случайный контакт с аферистом или попадание личных данных в утечку. Таким образом профайл смогут завести на любого россиянина. По оценкам Центробанка, в 2024 году каждый третий житель страны столкнулся с мошенниками, а число слитых в сеть записей превысило 700 млн.