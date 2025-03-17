Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Дональд Трамп подписал указ о «сокращении федеральной бюрократии». В семи федеральных агентствах США начались массовые увольнения, под которые попали сотрудники международного научного Центра имени Вудро Вильсона и Глобальное медиа агентство, регулирующее деятельность «Радио Свобода» и «Голоса Америки».
В результате легендарная радиостанция «Голос Америки» прекратила свою деятельность, также было прекращено финансирование «Радио Свободы», а тысячи журналистов в одночасье остались без работы.
Любопытно, что Глобальное медиа агентство относится к числу независимых структур, не подпадающих под компетенцию контроля президента США. Что, впрочем, не помешало Дональду ликвидировать его по обвинению в «радикально левой пропагандистской деятельности».
Ленин содрогнулся в мавзолее, а Маркс — перевернулся в могиле!
Бездумное и повсеместное тиражирование без всяких на то оснований термина «радикальные левые» демонстрирует, насколько хаотичной стала интерпретация идеологического дискурса в современном мире. Диагностика эпохи становится все сложнее: теперь атеисты ходят в церковь, фашисты называют себя антифашистами, расисты говорят об общечеловеческих ценностях.
Но сейчас речь не об этом. Произошедшее ярко демонстрирует две тенденции.
Первая — глубокая трансформация медиа парадигмы во всем мире. Этот процесс длился годами, а Трамп лишь придал ему необходимую легитимацию.
«Радио Свобода» и «Голос Америки» - два крупнейших СМИ, которые десятилетиями продвигали «западные ценности» и «американский образ жизни», утратили свою эффективность в новом дискурсе и не смогли выполнить свою миссию. Радио и классическая пресса в прежнем формате себя исчерпали, а как бизнес-модель стали нерентабельными. Как известно, в мире, где все покупается и продается, убыточные сферы объявляются банкротами. И Трамп просто оформил этот статус для двух крупных СМИ.
Но, как известно, «свято место пусто не бывает». Следовательно, на смену профессиональной журналистике и качественным материалам придут дилетанты из соцсетей с их субъективностью и эмоциональностью.
По словам Майкла Абрамовича, директора радиостанции «Голос Америки», ее еженедельная аудитория составляла 360 миллионов человек. У «Радио Свобода» этот показатель достигал 47 миллионов. В профессиональном смысле альтернативы, которые теперь предложат этим миллионам, окажутся намного слабее.
Ну а вторая тенденция заключается в отсутствие какой-либо реакции на происходящее. Где журналистская солидарность, почему нет акций в защиту свободы слова, куда подевались петиции и протесты? Еще вчера многие журналисты заявляли о готовности отдать жизнь за свободу слова. А сегодня, когда их уволили на сомнительном основании, они молча собирают вещи.
Не то что сопротивления — даже возмущения не было!
Журналисты, посвятившие жизнь распространению «западных ценностей» и призывавшие в эфире многомиллионную аудиторию к борьбе за их защиту, безропотно приняли свое увольнение, позабыв о свободе слова. Выходит, что те, кто пропагандировал ценности правового государства, прав человека, борьбы и свободы прессы, были сами лишены этого.
С сожалением приходится констатировать, что общество атомизировано, и средства массовой информации в этом плане — не исключение. У журналистов нет ни солидарности, ни коллективного протеста, ни профсоюзов. Десятилетиями они рассказывали нам о борьбе, а сами живут по принципу «ты умри сегодня, а я - завтра».
Надо сказать, что решение Трампа вполне укладывается в общий тренд.
«Независимая журналистика» шла к этому десятилетиями, утверждая свою независимость. Но, как в старом анекдоте, в конце концов пришел лесничий и погнал поганой метлой из леса всех. Легенда о независимых СМИ в капиталистическом мире лопнула, как мыльный пузырь.
Мгновенность произошедшего и отсутствие реакции подтверждают наблюдения философа Жана Бодрийяра в его книге «Зеркало терроризма», в которой он описывает мир, где «политические события происходят на пустом стадионе, из которого удалены зрители. Их потенциальная живая реакция нежелательна. С места событий транслируются только телевизионные сигналы — изображения, статистика, результаты опросов».
Когда СМИ были уверены, что формируют общественное мнение, они на самом деле вели пропаганду на трибунах пустого стадиона.
«Современная трансполитическая арена такова: это прозрачное массовое пространство, из которого удалены все участники, и где осталась лишь чистая форма событий, очищенная от эмоций», — писал Бодрийяр.
Что же касается общественного молчания по поводу произошедшего, то его также можно объяснить через Бодрийяра. В своей книге «В тени молчащих масс» он рассматривает феномен немой пассивности.
Ноябрь 1977 года, Франция. Пятью месяцами ранее в Париже был арестован адвокат Клаус Круассан, защищавший членов «Фракции Красной армии» (RAF, Германия). Он ожидал экстрадиции, а также пыток и пожизненного заключения, уготованных ему в Германии. Но в защиту Круассана выступили Жан-Поль Сартр и Мишель Фуко, а левые студенты устраивали пикеты у тюрьмы Санте. И вот 16 ноября парижский апелляционный суд выносит решение об экстрадиции Круассана. В тот день, когда его передают Германии, телевидение транслирует очередной матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу. Играет сборная Франции, и вся страна прикована к телеэкранам. Пока идет матч, группа молодых людей дежурит у стен тюрьмы, несколько адвокатов предпринимают последние усилия, а двадцать миллионов французов смотрят футбол. И когда победа Франции заполняет воздух ночного Парижа радостными возгласами, Круассана перевозят через границу в Германию.
Интеллектуалы в ярости от безразличия большинства, а Le Monde на следующее утро пишет:
«21:00. В это время немецкий адвокат уже покинул тюрьму Санте. А несколько минут спустя Рошто забил первый гол».
«Мелодрама гнева, - пишет Бодрийяр. - И ни малейшей попытки серьезного анализа, который раскрыл бы тайну этого безразличия. Они бесконечно повторяют: власть манипулирует массами, массы усыплены футболом. Словно это безразличие не является абсолютным, будто оно не определяет саму природу масс. «Молчаливое большинство» якобы не безразлично, а просто впадает в апатию под влиянием власти».
По Бодрийяру, молчание большинства — это не следствие, а причина. Если на фоне активности тысячи человек двадцать миллионов граждан выбирают не борьбу, а просмотр футбола, то искать объяснение следует не в пропаганде власти или «сценарии зрелища», а в том, что бездействие является их единственной реальной практикой. Получается, что пассивность порождается не только пропагандистской машиной власти — массы изначально аморфны.
И своим молчанием журналисты «Голоса Америки» и «Радио Свобода» лишь подтвердили правоту Бодрийяра...