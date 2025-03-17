Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»

Дональд Трамп подписал указ о «сокращении федеральной бюрократии». В семи федеральных агентствах США начались массовые увольнения, под которые попали сотрудники международного научного Центра имени Вудро Вильсона и Глобальное медиа агентство, регулирующее деятельность «Радио Свобода» и «Голоса Америки». В результате легендарная радиостанция «Голос Америки» прекратила свою деятельность, также было прекращено финансирование «Радио Свободы», а тысячи журналистов в одночасье остались без работы. Любопытно, что Глобальное медиа агентство относится к числу независимых структур, не подпадающих под компетенцию контроля президента США. Что, впрочем, не помешало Дональду ликвидировать его по обвинению в «радикально левой пропагандистской деятельности».

Ленин содрогнулся в мавзолее, а Маркс — перевернулся в могиле! Бездумное и повсеместное тиражирование без всяких на то оснований термина «радикальные левые» демонстрирует, насколько хаотичной стала интерпретация идеологического дискурса в современном мире. Диагностика эпохи становится все сложнее: теперь атеисты ходят в церковь, фашисты называют себя антифашистами, расисты говорят об общечеловеческих ценностях. Но сейчас речь не об этом. Произошедшее ярко демонстрирует две тенденции. Первая — глубокая трансформация медиа парадигмы во всем мире. Этот процесс длился годами, а Трамп лишь придал ему необходимую легитимацию. «Радио Свобода» и «Голос Америки» - два крупнейших СМИ, которые десятилетиями продвигали «западные ценности» и «американский образ жизни», утратили свою эффективность в новом дискурсе и не смогли выполнить свою миссию. Радио и классическая пресса в прежнем формате себя исчерпали, а как бизнес-модель стали нерентабельными. Как известно, в мире, где все покупается и продается, убыточные сферы объявляются банкротами. И Трамп просто оформил этот статус для двух крупных СМИ.

Но, как известно, «свято место пусто не бывает». Следовательно, на смену профессиональной журналистике и качественным материалам придут дилетанты из соцсетей с их субъективностью и эмоциональностью. По словам Майкла Абрамовича, директора радиостанции «Голос Америки», ее еженедельная аудитория составляла 360 миллионов человек. У «Радио Свобода» этот показатель достигал 47 миллионов. В профессиональном смысле альтернативы, которые теперь предложат этим миллионам, окажутся намного слабее. Ну а вторая тенденция заключается в отсутствие какой-либо реакции на происходящее. Где журналистская солидарность, почему нет акций в защиту свободы слова, куда подевались петиции и протесты? Еще вчера многие журналисты заявляли о готовности отдать жизнь за свободу слова. А сегодня, когда их уволили на сомнительном основании, они молча собирают вещи. Не то что сопротивления — даже возмущения не было!

Журналисты, посвятившие жизнь распространению «западных ценностей» и призывавшие в эфире многомиллионную аудиторию к борьбе за их защиту, безропотно приняли свое увольнение, позабыв о свободе слова. Выходит, что те, кто пропагандировал ценности правового государства, прав человека, борьбы и свободы прессы, были сами лишены этого. С сожалением приходится констатировать, что общество атомизировано, и средства массовой информации в этом плане — не исключение. У журналистов нет ни солидарности, ни коллективного протеста, ни профсоюзов. Десятилетиями они рассказывали нам о борьбе, а сами живут по принципу «ты умри сегодня, а я - завтра». Надо сказать, что решение Трампа вполне укладывается в общий тренд. «Независимая журналистика» шла к этому десятилетиями, утверждая свою независимость. Но, как в старом анекдоте, в конце концов пришел лесничий и погнал поганой метлой из леса всех. Легенда о независимых СМИ в капиталистическом мире лопнула, как мыльный пузырь.

Мгновенность произошедшего и отсутствие реакции подтверждают наблюдения философа Жана Бодрийяра в его книге «Зеркало терроризма», в которой он описывает мир, где «политические события происходят на пустом стадионе, из которого удалены зрители. Их потенциальная живая реакция нежелательна. С места событий транслируются только телевизионные сигналы — изображения, статистика, результаты опросов». Когда СМИ были уверены, что формируют общественное мнение, они на самом деле вели пропаганду на трибунах пустого стадиона. «Современная трансполитическая арена такова: это прозрачное массовое пространство, из которого удалены все участники, и где осталась лишь чистая форма событий, очищенная от эмоций», — писал Бодрийяр. Что же касается общественного молчания по поводу произошедшего, то его также можно объяснить через Бодрийяра. В своей книге «В тени молчащих масс» он рассматривает феномен немой пассивности.