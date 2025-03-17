В Украине запретили увольнять незаконно мобилизованных

Верховный суд Украины постановил, что признание мобилизации незаконной не освобождает гражданина от военной службы.

«Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является невозвратной, а признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой возобновления прежнего статуса лица», - говорится в тексте постановления, опубликованном пресс-службой суда.

Согласно материалам дела, мужчина обратился в суд первой инстанции с жалобой на то, что территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не провел медицинское обследование перед принятием решения о мобилизации. Указанный суд признал такие действия незаконными и постановил военкомат уволить его с военной службы. Военкомат подал жалобу, но апелляционная инстанция подтвердила изначальное решение.

Однако позже Верховный суд Украины принял сторону военкомата, указав, что увольнение уже мобилизованного военнослужащего является невозможным, поэтому он обязан продолжить службу.

Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».