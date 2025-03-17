Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди

Известному азербайджанскому журналисту, редактору новостного портала Qaynarinfo Азеру Рашидоглу (Гурбаналиеву), у которого диагностировано онкологическое заболевание, требуется материальная помощь для лечения за границей.

В связи с этим руководители отечественных СМИ, представители НПО и известные общественные деятели Азербайджана направили обращение президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой о помощи.

Азер Рашидоглу в сентябре прошлого года перенес операцию в Национальном онкологическом центре, но его состояние не улучшилось, а болезнь прогрессирует.

Обследования (ПЭТ и КТ) выявили метастазы. Для лечения необходима еще одна операция и дополнительные процедуры. По мнению врачей, в таких случаях лучше проводить лечение за границей, где выше уровень медицины. Однако для этого нужны значительные средства, которых у журналиста нет.

Рашидоглу работает в азербайджанских СМИ 35 лет, известен как патриотичный журналист и автор аналитических материалов. Авторы обращения просят президента и первую леди помочь с финансированием лечения за рубежом, чтобы спасти жизнь журналиста.