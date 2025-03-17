USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Байрамов рассказал о двух важных условиях Азербайджана

20:47 461

Для устранения территориальных претензий Армения должна внести изменения в Конституцию. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время ифтара, организованного МИД для послов мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул необходимость ликвидации Минской группы ОБСЕ, как утратившей актуальность.

Министр также рассказал о динамичных процессах, происходящих в регионе после освобождения азербайджанских земель и сообщил о завершении переговоров по двустороннему мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Ранее заместитель председателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик заявил, что Турция ускорит процесс нормализации отношений с Арменией после того, как будут выполнены выдвинутые Азербайджаном условия. Он пояснил, что речь идет о поправках в Конституцию Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.

Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
16:55 12040
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
20:45 795
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
18:51 2574
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 4734
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
19:56 2283
Турция выдвинула условия Армении
Турция выдвинула условия Армении
19:42 2814
Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа
Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа
18:59 1471
Иран ощетинился
Иран ощетинился ВИДЕО
18:43 3117
В Европе не договорились, Украина осталась без помощи
В Европе не договорились, Украина осталась без помощи обновлено 18:04
18:04 4867
Жители Баку пришли с жалобами к омбудсмену Сабине Алиевой
Жители Баку пришли с жалобами к омбудсмену Сабине Алиевой
17:59 2037
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
16:26 3091

ЭТО ВАЖНО

Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
16:55 12040
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
20:45 795
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
18:51 2574
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
14:18 4734
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
19:56 2283
Турция выдвинула условия Армении
Турция выдвинула условия Армении
19:42 2814
Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа
Кремль об «особых» темах разговора Путина и Трампа
18:59 1471
Иран ощетинился
Иран ощетинился ВИДЕО
18:43 3117
В Европе не договорились, Украина осталась без помощи
В Европе не договорились, Украина осталась без помощи обновлено 18:04
18:04 4867
Жители Баку пришли с жалобами к омбудсмену Сабине Алиевой
Жители Баку пришли с жалобами к омбудсмену Сабине Алиевой
17:59 2037
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
16:26 3091
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться