Байрамов рассказал о двух важных условиях Азербайджана

Для устранения территориальных претензий Армения должна внести изменения в Конституцию. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время ифтара, организованного МИД для послов мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул необходимость ликвидации Минской группы ОБСЕ, как утратившей актуальность.

Министр также рассказал о динамичных процессах, происходящих в регионе после освобождения азербайджанских земель и сообщил о завершении переговоров по двустороннему мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Ранее заместитель председателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик заявил, что Турция ускорит процесс нормализации отношений с Арменией после того, как будут выполнены выдвинутые Азербайджаном условия. Он пояснил, что речь идет о поправках в Конституцию Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.