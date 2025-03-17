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Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

17 мартa 2025, 21:06 2128

Более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с февраля 2022 года. Об этом заявили в Государственном секретариате по миграции Швейцарии (SEM) на странице в соцсети X.

Беженцам в Швейцарии выдается специальный статус S, который дает право на работу, страховку, обучение, возможность свободного перемещения по стране. По данным ведомства, в данный момент подобный статус имеют 68 254 человека.

«Статус S закончился для 30 918 человек», — отметили в SEM.

С активным статусом беженца все еще остаются более 68 тыс. украинцев.

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