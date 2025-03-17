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США о будущем Зеленского

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17 мартa 2025, 21:51 3519

Россия и Украина никогда еще не были так близки к миру, как сейчас. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы никогда не были так близки к сделке о мире, как сейчас. И президент, как вы знаете, решительно настроен достичь этой цели», — отметила Кэролайн Левитт.

В Белом доме уточнили, что США напрямую обсуждают с Украиной условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Там добавили, что военные действия в Украине начались из-за предыдущей американской администрации.

«США намерены опубликовать итоги предстоящего разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом сразу после его завершения», - сказала Кэролайн Левитт.

При этом Белый дом не стал комментировать вопрос о будущем президента Украины Владимира Зеленского в преддверии разговора Трампа с Путиным.

«Мы не станем забегать вперед», - подчеуркнула Левитт.

Напомним, что завтра, 18 марта президент России Владимир Путин должен созвониться с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что лидеры обсудят войну в Украине.

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