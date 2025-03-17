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Американцы ударили по хуситам

17 мартa 2025, 22:11 858

Вооруженные силы США нанесли удар по территории провинции Ходейда в Йемене, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах».

Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По сведениям телеканала, атаке подвергся район Эль-Ардж, расположенный на берегу Красного моря недалеко от административного центра провинции. Как утверждает телеканал Al Hadath, целью американского удара стали пункты дислокации хуситов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за нападениями хуситов стоит Иран, и допустил, что в случае новых атак США не ограничатся ударами по йеменским мятежникам.

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