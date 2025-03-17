В Белом доме рассказали, что будет, если Трамп и Путин не договорятся

США могут пойти на введение санкций, если переговоры с Россией относительно мира в Украине будут неудачными, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

«Конечно, он готов сделать это (ввести санкции. — прим.), если это необходимо. Мне нечего сообщить, и я никогда не буду опережать президента в таком серьезном решении», — сказала она, отвечая она на вопрос, будут ли введены ограничения, если разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, который планируется на 18 марта, пойдет не так, как надеются в США.

Трамп утром 17 марта сообщил, что собирается позвонить Путину и что во время беседы он хочет обсудить перемирие между Россией и Украиной, а также контроль над Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем подтвердил, что разговор состоится 18 марта.