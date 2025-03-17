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У Трампа ответили французам: без США вы сейчас говорили бы на немецком

17 мартa 2025, 22:54 1124

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на требования французского депутата вернуть статую Свободы и напомнила о заслугах США перед европейской страной.

«Мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — подчеркнула представитель американской администрации.

Левитт отметила, что США абсолютно не собираются возвращать монумент.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) Рафаэль Глюксманн потребовал от США вернуть Франции статую Свободы. «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил политик.

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